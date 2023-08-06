«Тупая шутка» – военкор о заявлениях Лукашенко

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном вторжении ЧВК «Вагнер» в Польшу являются глупой шуткой, которая укрепляет позиции польской «партии войны».

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хайруллина попросили прокомментировать «шутку» президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут пойти на Жешув.

«Если это шутка, то тупая. Потому что Лукашенко дал козырь полякам раскручивать дальше истерию в стране. Они и так товарищи не совсем адекватные, со своей русофобией, а тут такое подкинули. Это козырь польской партии войны», – ответил военкор.

Более того, он подчеркнул, что основная часть «Вагнера» осталась в зоне СВО, а тот небольшой контингент, что перебрался в Белоруссию, не может представлять угрозы для Польши.

«На самом деле процентов семьдесят «Вагнера» сейчас здесь [в зоне СВО] воюют. Они влились в штурмовые подразделения. Сорок с лишним тысяч остались, в Белоруссию уехало порядка трёх-четырёх тысяч человек. Это ровно то количество, которое обеспечивает выполнение контрактов в Африке и то, что понадобилось Лукашенко для тренировки армии.

А три с половиной тысячи человек, даже очень хороших бойцов, никакой угрозы для польской армии не представляет. «Вагнер» воюет здесь, ударный потенциал здесь», – добавил военкор.