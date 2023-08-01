Лукашенко о Польше: Пусть на меня молятся

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Польша должна ему быть благодарна за то, что он удерживает ЧВК «Вагнер» от похода на эту страну.

Об этом он заявил сегодня, выступая перед жителями села Беловежское, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Техника и вооружение шли с Жешува под Артемовск, где воевали вагнеровцы. Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят. Пусть еще спасибо скажут Беларуси и мне, что мы пригласили этих бойцов. Это ребята, заряженные на войну, обиженные. Много искалеченных, погибших. Они что, простят? Не простят. Поэтому, пусть молятся, что еще держим их, как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня в этом упрекать не надо, а пусть скажут спасибо», – сказал Лукашенко.

Он считает, что США накачивают Польшу оружием в ущерб остальной Европе.

«Американцы делают ставку на них. Будут накачивать. НАТО в Литве. Начинают подтягивать эти страны, чтобы здесь опереться. Они накачивают Варшаву. «Леопарды» и другое оружие забирают, уже можно сказать – силой у «стариков» Европы, и – давайте в Украину. В тисках Европа», – сказал Лукашенко.