Тупой и еще тупее: Подробности взрыва в Одесском Доме профсоюзов

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Хотя в полиции и пообещали предоставить «подробную информацию» о взрыве в одесском Доме профсоюзов утром 28 июля, деталями она не пестрела и совпала с версией, изложенной ранее пользователями соцсетей.

На прием в массажный кабинет, работающий в ДП, пришел посетитель и зачем-то принес с собой гранату.

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«Предварительно установлено, что в результате неосторожного обращения граната взорвалась в руках массажиста-реабилитолога, арендовавшего подвальное помещение в Доме профсоюзов. Реабилитолог погиб, а его посетитель получил баротравму легкой степени, — пояснили в пресс-службе полиции. — С места происшествия изъяты фрагменты боеприпаса, направленные на экспертизу для определения его типа. По факту взрыва гранаты, гибели 61-летнего массажиста и травмирования его 43-летнего посетителя, полицейские начали два производства».

Речь идет об «умышленном убийстве» и «незаконном обращении с оружием».

Помимо того, что погибший, безусловно, заслужил премию Дарвина за самую глупую смерть, «обезьян» с гранатой, приволок ее в цивильное учреждение во время войны, когда и без него вокруг все взрывается, нельзя не упомянуть и о моральной стороне инцидента…

Место страшной гибели нескольких десятков людей словно само отомстило за кощунственное отношение к их памяти. Потому что массажный кабинет в одесском Доме профсоюзов – это все равно что маникюрный салон в концлагере или оргия в храме.

Собственно, одесситы так и относятся к мелким беспринципным лавочникам, оккупировавшим ДП под свой бизнес — с презрением. Если кто и пользуется представленными в «доме смерти» услугами, то заезжее рагулье, для которого 2 мая 2014-го года не массовое убийство, а «пэрэмога». Или просто ничто.

Да, сейчас территория Куликова поля и Дома профсоюзов пристально охраняется от любых попыток принести туда цветы. А потому наплаканная и намоленная мстит сама.