Тупой креатив Порошенко оборачивается химической угрозой для Донбасса

12.12.2018, Киев может использовать сценарий Белых касок для провокации в ДонбассеМосква, Владимир Гладков

СБУ может подорвать резервуар с химическими веществами в Мариуполе для обвинения ЛДНР в химатаке.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, на Украине происходят страшные процессы, и мы можем ожидать любых безумий от режима Порошенко. Есть развединформация от коллег из Донбасса о том, что 14 декабря может быть реализован сценарий попытки блицкрига Украины против ЛДНР. Уже подтянуты соответствующие силы и средства, 12 тысяч штыков украинская группировка. Туда же (вопрос, куда смотрит ОБСЕ?) подтянулись и несколько десятков РСЗО «Смерч» – убойное оружие, но не прицельное, работает по площадям, оставляет выжженную землю, более 50 украинских танков. И это всё находится в ожидании взведённого курка, чтобы выстрелить и начать вторжение. Надо это Порошенко? Да», – заявил эксперт.

«Нужна военная провокация. Разумеется, если украинские танки или РСЗО ломанутся, всем будет очевиден факт агрессии, здесь уже ложь не сработает. Поэтому может быть осуществлена чудовищная провокация. Порошенко, как известно, креативен, но по-тупому. Поэтому берут за основу сценарий белых касок в Сирии. В Мариуполе диверсионными группами СБУ может быть подорван резервуар с химическими веществами – это всё выдадут за химатаку и действия Донбасса, и дальше Порошенко выступит спасителем, отцом нации, отдав команду наступать на Донбасс», – добавил Коротченко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, по данным разведки, Киев готовит химическую диверсию и масштабное наступление в Донбассе – разведка.