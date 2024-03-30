Тупой, но лояльный. Данилов отправлен в Кишинёв за ненадобностью

Возможное назначение экс-секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова на должность посла в Молдове – это типичная практика офиса Зеленского, когда бесполезных, не особо компетентных, но лояльных чиновников оставляют при должности, заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В команде Зеленского есть два вида увольнения – когда выбрасывают из команды, человек становится нерукопожатным, как с Данилюком, тоже экс-секретарём СНБО. Мало кто помнит, что был такой. Богдан – то же самое. А если человека хотят убрать, как с Венедиктовой, но она остаётся членом команды, её отправляют послом в хорошую страну. Как бы, статусно, чтобы не обидеть, это такое передвижение по горизонтали. Когда человек на своём месте не тянет, но обижать его не хочется, он лоялен, послушен, но чтобы не было обидно», – сказал Золотарёв в эфире канала «Вышка».

По его словам, такая практика расцвела в последние годы, при Кучме или даже Порошенко «понимали, что дипломатическая работа требует особого набора качеств».

«Это такое явление, когда отправляют сбитых лётчиков на посольские должности – но такого массового характера не было. Сейчас редко, можно по пальцам пересчитать, например наш посол в Перу прекрасно ориентируется в проблематике Южной Америки. А вот тот же Рябикин, ну был он послом в Дании, но Китай…Надо иметь талант, чтобы отправить туда человека, который довольно далёк от китайской проблематики», – добавил политолог, явно намекая и на истинные причины назначения бывшего луганского ветеринара-бандюгана Данилова в Кишинёв.