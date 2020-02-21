Турчинов хвалит Коломойского: Не боялся убивать русских, в отличие от Ахметова

21.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские олигархи, взявшие в 2014-м году шефство над бунтующими регионами, действовали жестко и радикально, чтобы «придушить сепаратистов». В отказ пошел лишь донецкий бизнесмен Ринат Ахметов, заявивший, что не будет «убивать жителей Донбасса». Однако, когда опомнился, начал выводить на акции протеста «за единую Украину» работников своих предприятий.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил бывший секретарь Совбеза Украины, занимавший в 2014-м году должность. и.о. президента Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В регионах юга и востока нужно было немедленно локализовать, уничтожить, придушить сепаратистские заговоры. И для этого, так как ресурсов у государства нет, пока заработает экономика, пока бюджет начнет формироваться, я принял решение обратиться к ним (олигархам, – авт.), чтобы они шли и работали в регионах.

Они много сделали, чтобы быстро придушить сепаратистские сети и даже своими деньгами закрывать те пробелы в бюджете, потому что у государства тогда ресурсов не было.

Я тогда и обратился к Ринату Ахметову с тем, чтобы он пришел и обеспечил локализацию этого сепаратистского мятежа в Донецкой области. Нужно было действовать быстро и жестко, это объективно.

И господин Ахметов откровенно мне сказал: «Извините, я не смогу убить ни одного жителя Донбасса, я не смогу. Я своих земляков убивать не смогу»…

В то же время, когда Ахметов увидел, чем это все закончится – и для него, и для его бизнеса, в том числе, он на акции протеста мирные выводил работников своих предприятий, которые с украинскими флагами. Это была, наверное, последняя акция проукраинская в Донецке.

Да, он выводил людей с протестами, что только единая Украина, никакого сепаратизма. Но уже было поздно», – заявил Турчинов.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что Днепропетровск был сохранен под контролем Киева благодаря незаконным действиям Игоря Коломойского и Геннадия Корбана, которые весной 2014 года прибегли к убийствам и открытому террору всех несогласных с государственным переворотом на Украине и симпатизирующим России.

Говорилось также о том, что бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий, сразу же после госпереворота занимавший пост секретаря Совбеза Украины, ответственен за расстрелы людей на Евромайдане, а также массовое убийство в одесском Доме профсоюзов.