18.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Политика, Пропаганда, Украина

Турчинов побежал жаловаться англичанке на русских десантников


Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Джудит Гоф, во время которой в очередной раз обвинил Россию в обострении конфликта в Донбассе.

Об этом сообщается на персональном сайте главы СНБО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Турчинова, причиной обострения стали «постоянные агрессивные действия и интенсивные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск».

Кроме того, чиновник обвинил Российскую Федерацию в возможных провокациях из-за наращивании присутствия в Азовском море.

«Усиление десантных возможностей РФ в этом регионе свидетельствует о возможности провокаций с их стороны на Азовском побережье», – заявил Турчинов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что на выступление Андрея Парубия в парламенте Великобритании не пришел ни один депутат.

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