Турчинов похвалился, как ловко обманывал Путина
С 2015-го года Украина систематически нарушала подписанные «Минские соглашения» и ежедневно проводила «локальные наступления» на Донбассе.
Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил бывший секретарь Совбеза Украины, занимавший в 2014-м году должность. и.о. президента, Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Турчинова, таким образом украинская армия захватывала населенные пункты ДНР и ЛНР, пытаясь выйти на границу с Россией.
«У меня была тактика, которая показала свою эффективность. Это ежедневно нужно продвигаться хотя бы на один шаг. Россияне это назвали «ползучим наступлением».
То есть, начиная с 15-го года, мы не потеряли ни одного опорного пункта. Наоборот, мы не только много опорных пунктов отбили у врага, но и населенных пунктов.
Это была очень нервозная для российских военных система, когда на разных участках фронта там локальное наступление, там небольшое наступление. И мы тихонько, шаг за шагом продвигались.
Мой подход был такой, что когда ежедневно продвигаешься на шаг вперед, то скоро можно дойти до нашей границы», – заявил Турчинов.
Спасибо!
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