21.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Донбасс, Украина
Просмотров:

Турчинов похвалился, как ловко обманывал Путина


С 2015-го года Украина систематически нарушала подписанные «Минские соглашения» и ежедневно проводила «локальные наступления» на Донбассе.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил бывший секретарь Совбеза Украины, занимавший в 2014-м году должность. и.о. президента, Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Турчинова, таким образом украинская армия захватывала населенные пункты ДНР и ЛНР, пытаясь выйти на границу с Россией.

«У меня была тактика, которая показала свою эффективность. Это ежедневно нужно продвигаться хотя бы на один шаг. Россияне это назвали «ползучим наступлением».

То есть, начиная с 15-го года, мы не потеряли ни одного опорного пункта. Наоборот, мы не только много опорных пунктов отбили у врага, но и населенных пунктов.

Это была очень нервозная для российских военных система, когда на разных участках фронта там локальное наступление, там небольшое наступление. И мы тихонько, шаг за шагом продвигались.

Мой подход был такой, что когда ежедневно продвигаешься на шаг вперед, то скоро можно дойти до нашей границы», – заявил Турчинов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть