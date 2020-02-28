28.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Россия, Сирия, Турция, Украина
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Турчинов предложил Турции объединиться против России


Украина должна немедленно объединить усилия со стратегическим партнёром Турцией «в противодействии агрессивной российской политике».

Об этом на своём официальном сайте написал экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российско-сирийские войска нанесли мощный авиационный удар по турецким позициям в районе провинции Идлиб. В результате погибли турецкие солдаты, гражданские граждане, среди которых много детей.

Вмешательство РФ в противостояние на Ближнем Востоке, в регионе, с которым Россия не имеет общих границ, приводит к потерям человеческих жизней и повлекло за собой новую мощную волну беженцев в страны ЕС, создает дополнительную опасность для Европы в условиях эпидемии коронавируса», – заявил Турчинов.

Также он выразил соболезнования родным и близким погибших.

«К сожалению, это только одна из составляющих в цепной реакции трагических событий, которые могут произойти в ближайшее время в мире. Причина этого – попытка военно-политического руководства РФ полностью разрушить мировую политическую архитектуру, систему сдержек и противовесов, континентальную и мировую безопасность. Открытую фазу военного противостояния Путин начал с агрессии против нашей страны в феврале 2014 года.

В этих сложных опасных условиях Украина должна выразить свою поддержку нашему стратегическому партнеру – Турции и объединить усилия в противодействии агрессивной российской политике.

Необходимо восстановить и усилить реализацию совместных с Турцией масштабных программ военно-технического сотрудничества, координацию и взаимодействие украинских военных с военными Турции и стран-членов НАТО в бассейне Черного моря; инициировать международные переговоры на высоком уровне по противодействию использования Крыму для распространения военной агрессии РФ в Черноморско-Средиземноморском бассейне, а также усиление международного давления по восстановлению суверенитета Украины на временно оккупированной территории полуострова АР Крым», – добавил Турчинов.

«Только совместными усилиями можно остановить эскалацию российской военной агрессии, остановить международный терроризм и преступления против человечества, восстановить безопасность и мир во всем мире», – подчеркнул экс-секретарь СНБО.

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