Турчинов предложил Турции объединиться против России

28.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина должна немедленно объединить усилия со стратегическим партнёром Турцией «в противодействии агрессивной российской политике».

Об этом на своём официальном сайте написал экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российско-сирийские войска нанесли мощный авиационный удар по турецким позициям в районе провинции Идлиб. В результате погибли турецкие солдаты, гражданские граждане, среди которых много детей.

Вмешательство РФ в противостояние на Ближнем Востоке, в регионе, с которым Россия не имеет общих границ, приводит к потерям человеческих жизней и повлекло за собой новую мощную волну беженцев в страны ЕС, создает дополнительную опасность для Европы в условиях эпидемии коронавируса», – заявил Турчинов.

Также он выразил соболезнования родным и близким погибших.

«К сожалению, это только одна из составляющих в цепной реакции трагических событий, которые могут произойти в ближайшее время в мире. Причина этого – попытка военно-политического руководства РФ полностью разрушить мировую политическую архитектуру, систему сдержек и противовесов, континентальную и мировую безопасность. Открытую фазу военного противостояния Путин начал с агрессии против нашей страны в феврале 2014 года.

В этих сложных опасных условиях Украина должна выразить свою поддержку нашему стратегическому партнеру – Турции и объединить усилия в противодействии агрессивной российской политике.

Необходимо восстановить и усилить реализацию совместных с Турцией масштабных программ военно-технического сотрудничества, координацию и взаимодействие украинских военных с военными Турции и стран-членов НАТО в бассейне Черного моря; инициировать международные переговоры на высоком уровне по противодействию использования Крыму для распространения военной агрессии РФ в Черноморско-Средиземноморском бассейне, а также усиление международного давления по восстановлению суверенитета Украины на временно оккупированной территории полуострова АР Крым», – добавил Турчинов.

«Только совместными усилиями можно остановить эскалацию российской военной агрессии, остановить международный терроризм и преступления против человечества, восстановить безопасность и мир во всем мире», – подчеркнул экс-секретарь СНБО.