Украина официально поддержала интервентов и оккупантов

28.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киев обрушился с критикой на власти Сирии и Россия из эскалацией в сирийском Идлибе, где погибли десятки турецких военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Б. Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и оказывает ему всяческое содействие, в результате чего гибнут как военные, так и гражданские.

Выражаем искренние соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных, и солидаризируемся с позицией НАТО и мирового сообщества, которая призывает к немедленному прекращения насилия и выполнения предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса. Страданиям людей должен быть положен конец и предотвращена очередная гуманитарная катастрофа в Сирии», – говорится в сообщении.

В свою очередь, министр обороны Украины Андрей Загороднюк в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Хулуси Акаром выразил соболезнования по поводу погибших в Сирии турецких военных. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины.

«Мы разделяем чувство скорби со всеми, кто потерял родных и близких во время тех трагических событий. Гибель людей – это всегда огромное горе для всей страны. И на Украине, где шестой год гибнут наши защитники, как нигде понимают это.

Вчерашняя ужасная трагедия в очередной раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира. Выражаю искренние соболезнования и слова поддержки в эту нелегкую минуту семьям погибших, а раненым турецким военнослужащим желаю скорейшего выздоровления», – сказал глава ведомства.

Произошедшее на своей странице в Facebook прокомментировал экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров. По его мнению, данными заявлениями Украина фактически признала легитимной российскую «агрессию» в Донбассе и Крыму.

«Поддерживая Турцию в сирийской провинции Идлиб МИД Украины дает понять, что допустима иностранная интервенция даже против легитимной власти в чужой стране. Тем самым, украинские дипломаты ставят в шаткое положение и под возможность удара нынешний режим в Киеве, созданный путем переворота и внешнего управления», – написал Азаров.