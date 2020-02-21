Запад и примкнувшая Украина ожидают «капитуляции» России

21.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

В настоящее время реальной и приемлемой для народа Донбасса перспективы завершить войну не прослеживается.

Об этом в «Известиях» пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, напомнивший, что украинское руководство выдвигает массу нереализуемых на практике идей по Донбассу.

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«Как итог, западные партнеры уже и не слушают украинских партнеров. Но так как они сами загнали себя в ситуацию невозможности реанимации взаимоотношений с Россией без учета динамики конфликта в Донбассе, продолжают поддерживать искрометные фантазии украинцев», – считает Денисов.

Он обращает внимание, что во время ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский «как минимум десяток раз сознательно вводил аудиторию в заблуждение», что, впрочем, не стало поводом для западных партнеров, чтобы изменить свою позицию.

«Поэтому сейчас реальной и приемлемой для народа Донбасса перспективы завершить войну не прослеживается. На парижском саммите лидеры формата договорились провести следующее заседание в апреле 2020 года в Германии. Но сейчас уже очевидно, что встреча, видимо, не состоится, так как из всего перечня договоренностей фактически ничего не реализовано. И нет предпосылок надеяться, что возможен прорыв», – убежден эксперт.

«Исходя из этого, вывод напрашивается один: коллективный Запад и примкнувшая к нему Украина продолжают ждать «капитуляции» от России, чтобы потом выстраивать с ней «новые отношения». Но, как можно догадаться, при таких условиях рассчитывать на партнерство пока вряд ли приходится», – резюмирует Денисов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», новый глава офиса Зеленского подтвердил отказ Киева выполнять Минские соглашения.