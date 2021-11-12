Турчинов: Россия собрала мощнейшую в Европе группировку на границе с Украиной

Новости Украины

Россия создала на границах с Украиной самую мощную в Европе группировку войск, которая сейчас достигла своей максимальной боеспособности.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Турчинова, сил и средств для наступления у России гораздо больше, чем у Украины.

«Когда мы говорим о войсках, которые нам противостоят, именно в этом году, по планам Генштаба, они обрели полную оперативную и боевую способность… С севера нам угрожает с Курской, Белгородской, Воронежской областей 20-я гвардейская армия, с востока возле наших границ расположили 8-ю ударную гвардейскую армию, которая фактически руководит 1-м и 2-м военными корпусами, которые проводят боевые действия на оккупированной территории Донбасса. С юга создан, в Автономной республике Крым так называемый 22-й армейский корпус», – сказал поитик.

«Добавьте сюда подразделения Черноморского флота, военные корабли, которые нам угрожают в черноморско-азовской акватории, но это только первый эшелон вторжения… это порядка 90 тысяч военнослужащих, мощная техника, современные танки, БТРы, мощная артиллерия, реактивные системы залпового огня. Безусловно, все это сопровождает российская авиация. Например, вторжение, по планам российского Генштаба, должны обеспечивать две армии Воздушно-космических сил ВС РФ. Это очень мощные силы», – опасается экс-секретарь СНБО.

«Более мощные силы именно во втором эшелоне. Если говорим про восток – это 49-я и 58-я армии Южного военного округа, с севера в резерве у 20-й армии находится первая армия, ее называют Гвардейская, Краснознамённая. Она создана, когда началась агрессия против нашей страны, указом Путина в 14-м году. Это очень мобильная, очень мощная армия, это самое большое военное соединение не только в Российской Федерации, а фактически на европейском континенте», – заявил Турчинов.