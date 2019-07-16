Турчинов угрожает России 60-летним старичком

16.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов выдает желаемое за действительное, когда на днях пригрозил уничтожить Крымский мост одним ударом новых украинских ракет.

Об этом пишет «Комсомольская правда», обратившая внимание, что ЗРК С-125, о модернизации которого говорил Турчинов, был принят на вооружение в СССР еще в 1961.

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«Старичку» уже под 60 лет, ему давно пора в утиль. Модернизация по-украински – это, по сути, слегка подмарафеченная «железяка», на испытания которой произошел трагикомичный случай: ракета в полете «сошла с ума» и … стала возвращаться в точку запуска. Хорошо, что не долетела. Но шороха в рядах украинских вояк наделала знатного. Разбегались они, как говорят, врассыпную. Крылатая ракета «Нептун» – такой же советский пристарок (еще лет 20 назад снятый с эксплуатации «Уран»), с «больной» головкой самонаведения (сами конструкторы об этом проболтались). Ракету еще только обещают принять на вооружение к концу года», – отмечается в публикации.

Что касается охраны Крымского моста, то за объектом наблюдает разведспутники, авиация, а на суше – ЗРК С-400, С-300, «Панцирь», «Бук» и Тор», а также береговые системы «Бал» и «Бастион». Кроме того, на воде мост охраняют быстроходные противодиверсионные и ракетные катера.

«Но главное – последствия для Украины в случае атаки Керченского моста будут настолько серьезные, что дать команду атаковать этот объект может лишь законченный камикадзе. Даже на Украине это прекрасно понимают. Но вида не подают», – пишет газета.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в интервью украинским СМИ Турчинов заявил, что Украина обладает ракетным оружием, которое способно уничтожать корабли России в Черном и Азовском морях, а также мост через Керченский пролив.