Турчинов: Украина отказалась от грязных российских объятий

01.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Государственный переворот 2013-14 годов, повлекший начало гражданской войны на Украине, десятки тысяч погибших, потерю территорий, крах целых отраслей экономики, – «уникальная веха», позволившая вырваться из «грязных российских объятий».

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил один из основных действующих лиц Евромайдана, экс-секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Майдан – это вообще уникальная веха в истории нашей страны. Нужно сказать, что это был Рубикон, после которого Украина фактически полностью оторвалась от Российской империи.

Потому что этот миф, который запустил еще во времена своего президентства Кучма о так называемой многовекторности – фактически это была зависимость от Российской Федерации. Был такой пакт между руководством Украины и России, что Россия шла фактически в фарватере Российской империи, и многих это устраивало, кроме украинского народа.

И Майдан, революция достоинства, это был настоящий выбор с большими жертвами, с большими потерями, но это был выбор именно отказаться от совка, от постсоветского наследия и пойти по пути евро-атлантической интеграции, выбор Европы и отказ от этих грязных российских объятий», – заявил Турчинов.