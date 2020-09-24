24.09.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Россия, Сюжет дня, Украина
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Турчинов: Зеленский проваливает подготовку к войне с Россией


Украина должна постоянно вооружаться и готовиться к войне с Россией. Об этом в эфире украинского 5 канала заявил бывший секретарь Совбеза страны Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик подчеркнул, что при этом, за последний год украинская армия не получила ни одной новой ракеты и артиллерийских снарядов.

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«Безусловно, мы должны быть постоянно готовы к масштабным, агрессивным военным действиям Российской Федерации. Поэтому принципиально – нельзя уменьшать наш боепотенциал, нельзя ослаблять нашу оборону. Нужно с уважением и очень серьезно относиться к нашим Вооруженным Силам.

В то же время, я вынужден констатировать, что на протяжении этого года, 2020-го года, наши Вооруженные Силы в соответствии с государственным оборонным заказом, не закупили ни одной ракеты, не закупили снаряды, другие боеприпасы. Это серьезная проблема, это и вопрос ответственности действующей украинской власти», – заявил Турчинов.

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