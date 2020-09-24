Лукашенко засекретил инаугурацию, опасаясь кровавого плана оппозиции

24.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Единственным разумным объяснением странной «партизанской» инаугурации Александра Лукашенко является необходимость срыва плана Польши по организации кровавых беспорядков в Минске, что было публично анонсированного Координационным советом оппозиции прямо в стенах Европарламента.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совершенно неожиданно для всех, кроме Лукашенко, он вдруг раз – и вступил в должность президента Белоруссии, – заявил в ходе дискуссии телеведущий Владимир Соловьёв. – Что интересно, всё по-белорусски выглядело, по-партизански. Собрался незаметно, человек 700-800, сказали в парадном, указали точку. И что интересно: никто никому ничего не сказал, не было никакой утечки. Уже эскорт едет по Минску, а все говорят: куда едет эскорт, может, репетиция? Все госСМИ, все молчали, а когда состоялось, по полной программе показали».

Владимир Корнилов отметил, что причины опасаться у Лукашенко были.

«Мы же видели, как в течении нескольких дней та же польская «Нехта» распространяла: как только вы узнаёте дату и время инаугурации, моментально – и дальше идут инструкции, где перекрываем, что блокируем, как срываем эту инаугурацию и так далее. Это шло несколько дней», – сказал политолог.

«Мало того, теперь белорусским коллегам можно ссылаться всё время – господин Ярощук из Координационного совета Тихановского, он у них профсоюзный какой-то лидер, – он ещё несколько дней назад, выступая по видеоконференции с Европарламентом, в открытую сказал: «в день инаугурации может произойти страшное кровопролитие, могут погибнуть сотни и тысячи людей», – конец цитаты.

То есть, сама Координационная рада Тихановского, по сути, анонсировала массовое кровопролитие в день инаугурации, именно после призывов этих самых «нехт».

То есть, Лукашенко было чего опасаться, у него была такая альтернатива в том числе. И на это, конечно, он теперь может ссылаться: мы сорвали план массового кровопролития, публично анонсированного Координационным советом прямо в стенах Европарламента», – добавил Корнилов.

Стоит отметить, что вечером на улицы Минска все же вышло относительно небольшое число протестующих, против которых были применены спецсредства, в том числе водомёты. Также производились жёсткие задержания.