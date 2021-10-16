Турция и Казахстан форсируют процесс создания антироссийского «Союза тюркских государств»

16.10.2021 00:32 (Мск), Алма-Ата, Айнур Курманов

В ноябре в Стамбуле состоится саммит нового интеграционного объединения – «Союз тюркских государств» (СТГ), созданного в конце марта в казахстанском городе Туркестане 30 марта этого года по инициативе Нурсултана Назарбаева.

И для этой цели форсируются процессы вытеснения русского языка, латинизации названий, переход самого казахского языка на латиницу, а также упрощаются таможенные процедуры между Турцией и Казахстаном.

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«Одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля», – говорится в проекте постановления правительства Казахстана.

По этому проекту соглашения планируется обмен информацией и упрощение процедур таможенного контроля (ОИУПТК), основанного на обмене информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между территориями государств-сторон в соответствии с техническими условиями обмена информацией.

«Проект постановления разработан с целью осуществления обмена информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между территориями государств-сторон, а также сокращения сроков проведения и создания условий для упрощения таможенного контроля и его безопасности», – сказано в пояснительной записке к документу.

Казалось бы, это чисто технический документ, упрощающий регулирование таможенного контроля между странами, но в действительности главная задача – увеличение объема товарооборота посредством снятия тех процедур, которые положены для других стран. Фактически данным шагом Нур-Султан (Целиноград) приравнивает Турцию к государствам-членам ТС и ЕАЭС, давая возможность турецким производителям беспрепятственно и выгодно для себя завозить продукцию в РК.

Но казахстанский внутренний рынок маленький по своему объему, с учетом низкого спроса бедного и даже нищего населения, и эти послабления делаются явно не для насыщения турецкими продуктами и промышленными товарами казахстанских прилавков. Многими анатолийскими суррогатами уже забиты местные магазины, и поэтому интервенция товаров предназначена для Центральной Азии, а в особенности – для России.

По сути, узаконивается то, что уже фактически и было – возможность затем переправлять в страны ЕАЭС уже под видом «казахстанской продукции», когда переклеиваются турецкие этикетки на помидорах на made in Kazakhstan и отправляются на общий рынок. Это уже активно проделывалось в период охлаждения отношений между Россией и Турцией в 2015-16 –х годах после сбитого турецкими истребителями российского бомбардировщика, когда Анкара искала и находила через РК обходные пути доставки своих товаров.

Фактически данное соглашение противоречит принципам ТС и ЕАЭС, так как создает благоприятные возможности для реэкспорта турецких товаров под видом евразийских. Но самое важное – оно закладывает основы уже экономического союза Казахстана с Турцией в рамках создаваемого СТГ. Очевидно, что такие же соглашения с Анкарой в скором времени подпишут и другие бывшие советские среднеазиатские республики, кроме Таджикистана.

Наиболее быстро идет в этом направлении Киргизия – с активного одобрения и поддержки Нур-Султана, заинтересованного в скорейшем втягивании в данный интеграционный процесс всех стран региона.

Тюркский мир как замена Русского в Центральной Азии

И это только один из пазлов формируемого экономического и военно-политического альянса, так как параллельно с этим руководство Казахстана активно закупает турецкое вооружение, о чем мы писали ранее.

И уже очевидно для всех, что контуры нового объединения носят антироссийский характер и направлены также на сдерживание Китая. В отношении России создание СТГ означает выдавливание русского языка и его носителей из региона и окончательный отрыв Казахстана, Узбекистана, а следом и Киргизии из общего социокультурного пространства. Кроме этого, произойдет и перенос маршрутов энергетических потоков и добытого сырья из Центральной Азии в сторону Азербайджана и Турции в обход территории РФ.

Это уже было обсуждено во время первой встречи министров энергетики государств-членов и наблюдателей Тюркского Совета 24 февраля этого года. Согласно пресс-релиза этой первой встречи министров энергетики, Генеральный секретарь Тюркского совета и одновременно казахстанский чиновник Багдад Амреев в своём выступлении подчеркнул стратегическое значение именно энергетического сотрудничества для государств-членов.

Так, в своей итоговой речи он с удовлетворением резюмировал, что все пришли к общему мнению, «указав на выдвинутые министрами предложения, такие как необходимость дальнейшей диверсификации энергетических маршрутов, а также создания новых механизмов при Тюркском Совете для дальнейшего развития новых энергетических проектов и привлечения иностранных инвестиций в этот сектор».

Если перевести эти реляции на человеческий язык, то выходит, что министры стран Центральной Азии согласились с необходимостью использования маршрутов, предложенных Турцией, и в частности, с участием в Трансанатолийском газопроводе (TANAP), протяженностью 1,85 тыс. км, с максимальной пропускной способностью до 31 млрд кубометров. Данный проект становится фундаментом и для завершения давней затеи с заполнением нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому также потекут реки черного золота на европейские рынки.

В разработку новых месторождений и в подключении Туркмении и Казахстана к этим маршрутам и предполагается привлечение западных и турецких инвестиций. А еще ранее, в январе этого года, при посредничестве Анкары удалось посадить за стол переговоров Баку и Ашхабад, которые подписали Меморандум о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море

Первой такой ласточкой стало соглашение азербайджанской государственной компании SOCAR и швейцарско-нидерландской компании Vitol Group о транспортировке углеводородного сырья уже с октября этого года. В SOCAR собираются возить туркменскую нефть через Каспий в Баку, а дальше она будет идти по нефтепроводу Баку—Тбилиси—Джейхан (БДТ). И Россия уже стала нести потери, так как переориентация на Азербайджан и Турцию сократила объемы транспортировки через порт Новороссийска туркменских углеводородов на 50%.

По этому пути обязательно потечет и казахстанская нефть, что только усилит позиции Турции в регионе. Всё это приведет к формированию единой транспортной и энергетической системы, заточенной под СТГ и рассчитанной на гегемонию Анкары. Следующий саммит в Стамбуле и должен зафиксировать положения нового интеграционного Союза, который значительно подорвет влияние России в Центральной Азии.

У многих сейчас имеются иллюзии того, что строительство Росатомом АЭС и цифровизация Сбербанком закрепят Казахстан в ЕАЭС, но может так статься, что это лишь отвлекающий манёвр. Ведь окончательные соглашения должны быть подписаны лишь весной следующего года, тогда как в Турции уже будут созданы структуры «Союз тюркских государств». Не исключено, что казахстанские власти после этого, ссылаясь на инспирированное ими же движение националистов, попросту откажутся в последний момент от подписания таких договоров.

А чтобы зацементировать новый Союз, Эрдоган уже выдвинул тезис о шести государствах и одной нации. Соответственно, вытеснение на законодательном уровне русского языка и ускоренный переход на латиницу с отказом от кириллицы является закономерным шагом в направлении создания такой «тюркской нации». Выстраивая новый «тюркский мир», назарбаевская верхушка уводит Казахстан из русского.

Флаги стран участниц Союза

Поэтому логичным выглядят в рамках новой схемы интеграции с Турцией использование Нур-Султаном казахского национализма, русофобии, пантюркизма и панисламизма. О процессах исламизации республик мы поговорим уже в следующих своих статьях, так как этот вопрос требует отдельного освещения.

Главная же задача всех этих потуг – является сохранение неограниченной власти местных князьков, так как правящие элиты в Центральной Азии все как огня боятся именно политической интеграции в рамках ЕАЭС с Москвой, опасаясь, что потеряют контроль над финансовыми потоками и возможность осуществлять контрабанду и бесконтрольное разворовывание природных богатств.

Кроме этого, правящая верхушка Казахстана, в отличие от Украины, может осуществить евроинтеграцию только через союз с Турцией. И Вашингтон всем постсоветским среднеазиатским элитам, вышедшим из поздней партноменклатуры, даёт чёткий ориентир и указание быстрее сращиваться с Анкарой. В связи с этим пантюркизм и панисламизм становятся основными врагами в регионе, а «Союз тюркских государств» – главным орудием Запада в борьбе против России и Китая.