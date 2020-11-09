Турция испытала беспилотник с украинскими комплектующими

09.11.2020, Киев, Константин Серпилин

Под Стамбулом прошли первые испытания нового турецкого беспилотника с украинскими комплектующими.

Об этом сообщили в украинском информационном агентстве «Армия.Inform», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Турецкий БПЛА «AKINCI TIHA» с украинскими двигателями впервые совершил автономный взлет и посадку.

Во время испытаний «Bayraktar AKINCI TIHA» впервые совершил полностью автономный взлет с аэродрома под Чорлу (на запад от Стамбула), перелетел на удаленный площадку, где приземлился, после чего также автономно взлетел и вернулся обратно на аэродром.

Испытания проходили без поддержки наземной станции управления. Полет проходил на высоте около 6 тыс. метров», – говорится в сообщении.

Напомним, что беспилотник оснащён украинскими двигателями АИ-450т мощностью 450 л. с. каждый, которые производятся на Запорожском конструкторском Конструктивном Бюро «Прогресс» имени академика А. Г. Ивченко. За два года Украина передала Турции 12 таких двигателей.

Напомним, ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что Турция открывает на Украине производство беспилотников ради того, чтобы обойти санкции Канады, воспользовавшись сильным украино-эмигрантским лобби в этой стране.