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04.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
НАТО, Политика, Россия
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Турция может стать стратегическим союзником России, оставаясь членом НАТО

Несмотря на охлаждения отношений Турции и США, она останется членом НАТО, способным блокировать любые решения Альянса.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил генеральный секретарь российской части Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турция не выйдет из НАТО. Это ресурс. Членство в НАТО дает огромные возможности. Доводить свою точку зрения, накладывать право «вето» и так далее. Даже если выгонять будут, все равно не выйдет. Будет твердо стоять: «У вас нет в уставе процедуры такой». Все равно не выйдут. Я уже не говорю, что, возможна парадоксальная ситуация, когда Турция будет стратегическим союзником России, при этом оставаясь членом НАТО», – заявил Марков.

Как сообщал “ПолитНавигатор”,  Турция предупредила США, что не позволит превратить себя в Украину.

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