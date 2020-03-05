Турция может ударить по русским в Сирии – эксперт

05.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты могут оказать серьезную военную помощь Турции в Сирии, что может стать угрозой для российского контингента в этой стране.

Об этом «Независимой газете» заявил военный эксперт Юрий Лямин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К примеру, потенциально Турция может получить от США дополнительные объемы различных управляемых авиационных вооружений для истребителей F-16, которые составляют сейчас костяк ВВС Турции», – говорит эксперт.

По его словам, любое усиление турецкого наступательного потенциала может представлять угрозу.

«В первую очередь, конечно, для сирийцев, которые уже несут серьезные потери под турецкими ударами. Но нельзя исключать и угрозу и для наших сил, особенно если вспомнить историю с нашим Су-24, который был сбит сбитым турецким F-16 в ноябре 2015 года», – предупреждает Лямин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российский генерал прогнозирует, что в сирийской провинции Идлиб, где развернулись ожесточенные бои с боевиками, поддержанными турецкой армией, ожидается массовое появление российских средств радиоэлектронной борьбы.