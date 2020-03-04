Российский генерал сообщил плохие новости для турецких беспилотников в Сирии

04.03.2020, Москва, Олег Кравцов

В сирийской провинции Идлиб, где развернулись ожесточенные бои с боевиками, поддержанными турецкой армией, ожидается массовое появление российских средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом заявил военный эксперт, генерал-лейтенант Юрий Неткачев, которого цитирует «Независимая газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он признал, что ударные турецкие беспилотники хорошо показали себя в боях с правительственными войсками в Сирии, но полагает, что минобороны РФ найдет способы противодействия.

«Во-первых, в зоне боевых действий в Идлибе скорее всего массово появятся российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые способны нейтрализовать работу турецких беспилотников типа ANKA-S и Bayraktar TB2. Во-вторых, надо наконец научить сирийские войска элементарной маскировке. И в-третьих, видимо, Дамаск и Москва усилят разведку, чтобы выявить места размещения турецких ударных дронов, которых можно уничтожить на земле», – сказал Неткачев.

При этом он добавил, что последняя задача может оказаться невыполнимой, поскольку турецкие БПЛА могут быть размещены на территории Турции.

При этом генерал обратил внимание, что «применение турецких дронов в Ливии было неэффективным лишь по одной причине: все они размещались на больших международных аэродромах страны и были хорошо известны разведке Ливийской народной армии, которая их и уничтожила».

Кроме того, добавил эксперт, в в Ливии на стороне ЛНА «было и есть много российских специалистов из состава частных военных компаний, которые не только обучают ливийских бойцов, но и сами участвуют в боевых действиях».

Неткачев уверен, что успех встречи Путина и Эрдогана и перспективы прекращения огня в Идлибе будут во многом зависеть от того, сумеет ли глава РФ убедить турецкого коллегу в том, что Россия «сможет найти эффективное противоядие оружию, которое применяют недруги в адрес ее союзников».

Напомним, что после открытого вмешательства Турции в конфликт террористам при поддержке турецкой армии удалось потеснить сирийскую армию на некоторых направлениях. Но уже в первых числах марта правительственные войска, поддержанные ВКС, сумели вернуть утраченные позиции, включая стратегически важный город Серакиб, находящийся на перекрестке двух важных трасс.

Отметим также, что не только сирийская армия, но и турецкая армия несет очень тяжелые потери.

Турецкие матери оплакивают погибших в Сирии сыновей.

Также военкоры обращают внимание, что в Сирии начали сбивать турецкие ударные дроны, из-за чего Турции так и не удалось обеспечить перелом накануне переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.