Турция начала постройку корвета-близнеца «Мазепы». Когда он станет законной целью России

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В Турции начали постройку корпуса второго корвета класса «Ada» по контракту для Военно-Морских сил Украины.

Об этом в эфире одесского «7 канала» рассказал бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Романенко напомнил, что в конце 2020 года Минобороны заключило контракт на строительство двух корветов класса «Ada» для ВМСУ.

В октябре 2022 года первый из них спустили на воду. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил кораблю имя «гетман Иван Мазепа». Сейчас продолжается его достройка на плаву, установка вооружения и оборудования. Корабль должен выйти на государственные испытания уже в этом году.

Постройку же второго корвета только начали.

«После первого корвета у представителей ВМС Украины были замечания, которые передали изготовителям, и они должны их учесть. Там должен быть другой движок, кормовая часть должна быть так построена, чтобы на ней размещался французский зенитно-ракетный комплекс», – сказал Романенко.

Он подчеркнул, что ВМСУ нужны и другие боевые единицы – ракетные катера, тральщики. Романенко выразил надежду, что скоро состоится «корабельный Рамштайн».

«У нас захватили до 80% побережья. Нам это всё необходимо отвоёвывать, а для этого нужны возможности Военно-морских и Воздушных сил для нанесения ударов. Ну и сухопутных, чтобы освободить все эти оккупированные территории», – подытожил Романенко.

Офицер ВМФ России прокомментировал «ПолитНавигатору» известие о постройке второго корвета для Украины в Турции.

«Это контракт Украины с Турцией 2021 года. Если его удастся реализовать, у ВМСУ могут появиться современные корабли с НАТОвским вооружением. На реализацию этого проекта могут повлиять несколько факторов, таких как выборы в Турции и ход СВО. В идеале у Украины не должно быть выхода к морю, и в этом случае турецкие корветы им не будут нужны. Если этого не произойдет до окончания их строительства, то они будут представлять определенную угрозу. Вместе с тем, проблемой для Украины станет сама возможность перегнать их по Черному морю в Одессу или для заводской достройки в Киев в бывшую «Ленинскую кузню», а ныне «Кузню на Рыбальском» т.к. с вхождением в состав ВМС Украины они станут законными целями для ЧФ. А на такие корабли не жалко израсходовать и по 2 противокорабельные ракеты на каждый», – сказал офицер.