Турция накачивает Ливию оружием и сирийскими наемниками перед выборами

08.12.2021  16:00 (Мск), Москва,
Максим Никифоров.  
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Африка, Ближний Восток, Политика, Россия, терроризм, Турция


На фоне предстоящих выборов президента в Ливии, Турция активно наращивает количество наемников на подконтрольных базах в западной части страны, говорится в материале агентства Франс-Пресс, ссылающегося на доклад ООН и местные источники.

Резкое увеличение группировки боевиков ведется под информационным прикрытием турецких СМИ о выводе иностранных наемников из Ливии, и голословные обвинения о присутствии в регионе «ЧВК Вагнера».

На фоне предстоящих выборов президента в Ливии, Турция активно наращивает количество наемников на подконтрольных...

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Предпочтение отдается боевикам «Аль-Каиды»* и ИГИЛ* из Сирии, как уже имеющим боевой опыт.

Но для экономии средств, ведется вербовка и среди бедной молодежи приграничных районов Судана и Чада.

Наёмники, оружие и военное оборудование прибывают в страну морским путем через порты Триполи, Мисрата, Хомс; воздушным — аэропорты Митига, Триполи, Мисрата, военная база Аль-Ватыя, а также сухопутным, на юге Ливии.

Сейчас число наемников, переброшенных Турцией в Ливию, превысило 18 тысяч человек. Размещение такого количества боевиков в крупных городах на западе страны вызывает протест местного населения, возмущенного участившимися грабежами, убийствами и изнасилованиями. Для решения этой проблемы наемников стараются держать на военных базах со строгим пропускным режимом, там же проходить обучение и тренировки террористов. С целью обхода решения на вывод иностранных контингентов из страны, боевики получают местные паспорта.

Такая нездоровая активность Турции в насыщении страны иностранными наемниками, вопреки ранее принятым соглашениям, ставит под угрозу выборы президента Ливии 24 декабря 2021года.

*Запрещенные в России организации.

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