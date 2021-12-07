Эксперты ООН отметили резкое увеличение числа сирийских наемников в Ливии

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Французское издание Agence France Presse (AFP) смогло получить доступ к новому, еще не опубликованному докладу ООН о ситуации в Ливии. В документе уделено особое внимание деятельности Турции в этой североафриканской стране.

«Доклад Организации Объединенных Наций указывает на то, что Турецкая Республика увеличила отправку наемников на запад Ливии на 71%», — пишет AFP.

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Эксперты ООН отмечают, что Анкара отладила для переброски наемников сразу несколько путей. Так, из Сирии боевиков транспортируют на военных самолетах, приземляющихся в аэропорту Митига или на базе Аль-Ватыя. Существует и морской маршрут: корабли заходят в порты Мисураты и Триполи, а уже оттуда протурецкие силы распределяют по базам в городах Аз-Завия, Бани-Валид и Сабрата.

Для переброски наемников из соседствующих с Ливией стран (Чад, Судан, Алжир), используются наземные каналы. Наличие боевиков в стране не могло оказаться незамеченным — они отметились нападениями на мирное население, что привлекло внимание мировой общественности. На этом фоне турецкие СМИ начали писать о выводе нанятых в Сирии наемников из Ливии, что является условием заключенных ранее Женевских соглашений.

При этом Анкара стремится отвлечь внимание общественности и иным способом — указывает на Россию и заявляет о присутствии «ЧВК Вагнера» в регионе. Тем не менее МИД РФ уже неоднократно выступал с опровержением данных утверждений.

Данные о деструктивной деятельности Турции подтверждают сами ливийцы и действующие в стране правозащитные группы. Местные источники сообщают, что вместо вывоза боевиков турецкие самолеты только привозят новых.

Сейчас число наемников Анкары в Ливии уже превысило 18 тысяч. И среди них все чаще встречаются члены запрещенных террористических группировок. Кроме того, постоянная вербовка производится и в пределах североафриканского региона.

При этом в последней публикации AFP отмечается, что Турция координирует свои действия с такими официальными ливийскими лицами как Абд аль-Хамид Дабиба (премьер-министр переходного Правительства национального единства) и Халед аль-Мишри (глава Высшего государственного совета).