Турция не пускает подаренные Украине британские корабли в Черное море. Но есть другой путь

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Администрация президента Турции заявила, что не пропустит через проливы в Черное море подаренные Украине два британских минных тральщика.

«Наши соответствующие союзники были должным образом проинформированы о том, что кораблям для поиска мин, подаренным Украине Соединенным Королевством, не будет разрешено проходить через турецкие проливы в Черное море до тех пор, пока продолжается война», – заявила Анкара.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Турецкая сторона уточнила, что доступ военных кораблей Украины и РФ через проливы закрыт до окончания конфликта в соответствии с конвенцией Монтре.

«Турция, которая беспристрастно и усердно выполняет Конвенцию Монтре с 1936 года, сохраняет свою непоколебимую решимость и принципиальную позицию на протяжении всей этой войны, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в Черном море».

Издание Politico отмечает, что и Минобороны Великобритании, и командование ВМСУ ранее признавали, что, всего скорее, Турция не станет пропускать тральщики.

«Ожидаемо. Проливы вечны, спору за их правовой статус в этом году 250 лет стукнет, считая с Кючук-Кайнарджийского договора, первого, где этот вопрос был затронут, и положения конвенции Монтре 1936 года турок вполне устраивают. Рисковать этим всем ради благосклонности НАТО, которое бог весть сколько просуществует, туркам явно незачем. Через Рейн-Майн-Дунай пусть тащат, если мадьяры пропустят», – комментирует российский военный обозреватель Илья Крамник.

Впрочем, офицер ВМФ РФ рассказал «ПолитНавигатору», что теоретически существует возможность и сухопутной доставки.

«Тральщики могут попасть в Черное море через Балтику, по рекам ФРГ, а дальше по Дунаю в Черное море. Так немцы в период Великой Отечественной завели в румынскую Констанцу свои подводные лодки. Глубины для тральщиков хватит – не крейсеры ведь, катеры. А вообще, их можно перевезти по суше на трейлере. По воде – это скорее подача с целью проверки Турции на твердость позиции по конвенции Монтрё», – объяснил военный.