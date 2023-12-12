«Украина будет править волнами»: Британия решила «воскресить» тральщик «Черкассы»

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Великобритания передает Украине 23 корабля и два десятка машин-амфибий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр обороны Великобритании, Грант Шаппс, выступая в Британском адмиралтействе в присутствии командующего ВМСУ Неижпапы.

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«Сегодня я могу объявить, что Великобритания дарит 23 корабля для наземных и морских рейдов и 20 быстроразвертываемых амфибийных машин «Викинг». Я также могу объявить, что мы поддерживаем Украину в закупке двух противоминных судов из Великобритании. Ведь еще летом состоялась церемония поднятия флага для ввода судов в строй. Это было запланировано еще до нападения на Украину. А корабли, ранее известные как HMS Grimsby и HMS Shoreham, были переименованы в «Чернигов М310» и «Черкассы М311» Да, имя Черкассы вновь воскресло», – провозгласил Шаппс.

Он считает, что «это посылает критический сигнал президенту Путину», но и «таким странам, как Китай и Иран».

«Сегодня вернулись «Черкассы», которые десять лет назад стояли непокорно, и они тоже вернулись. Они больше не стоят в одиночестве. И это посылает агрессорам собственный сигнал. Украина будет править волнами. Украина вернулась. Слава Украина», – пафосно заявил министр Шаппс.

Напомним, что в 2014 году тральщик «Черкассы» на рейде в Севастополе не сумел вырваться из Донузлава и в итоге был без единого выстрела взят под контроль российским спецназом. Часть команды присягнула России, в состав ее флота вошел и сам корабль.

Более подробно об этой истории можно почитать в материале Шароварный флот отмывают от налипшего позора.

При этом перегнать передаваемые Британией корабли на Украину сейчас невозможно из-за конвенции Монтрё, запрещающей проход боевых кораблей через проливы в условиях войны.