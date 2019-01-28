Турция обвалила спрос на Крым и теперь поднимает цены

28.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Турция в сезоне-2019 года поднимает цены на отдых для туристов из РФ, воспользовавшись возобновлением массового спроса после того, как курорты в этой стране вновь стали открыты для россиян (ранее его ограничили после атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик, повлекшей гибель пилотов, – авт.).

По данным туроператоров, в сезоне-2019 стоимость отдыха в Турции выросла почти на 20%, пишет сегодня газета «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Туры в наиболее востребованную страну летнего отдыха – Турцию – сейчас покупаются в среднем за 102 тыс. руб., что на 17,2% больше показателя 2018 года. При этом доля направления составляет 67% от общего объема ранних бронирований», – говорится в публикации.

Директор по продажам НТК «Интурист» Сергей Толчин отметил, что к росту цен туров подтолкнуло именно увеличение турпотока: «В ряде случаев цены в отелях страны выросли в полтора раза, в первую очередь из-за серьезного увеличения турпотока. По итогам 2018 года общее число прибытий в Турцию выросло на 23,1%, до 39,47 млн человек, турпоток из России – на 27,3%».

Напомним, что после того, как Турция снова стала открыта для отдыхающих из РФ, значительно упал спрос на туры в Крым. По оценкам турагентов, падение составило порядка 50%. Несмотря на это, по итогам прошлого года в Крыму отдохнуло рекордное количество туристов. Власти отчитались о 6,6 миллионах посетителей республики.