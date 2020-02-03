Турция поможет украинской армии, воюющей против ЛДНР

03.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Анкара выделит на нужды Вооруженных сил Украины для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения около 36 млн долларов.

Соответствующее соглашение о военно-финансовом сотрудничестве в оборонной сфере, а также протокол реализации финансовой помощи подписаны по итогам прошедших в Киеве переговоров турецкого лидера Реджепа Эрдогана и украинского президента Владимира Зеленского.

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Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинская армия получит финансовую помощь от турецких партнеров. Мы искренне благодарны за это», – заявил Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк уточнил некоторые пункты договоренностей.

«Мы рассчитываем на развитие сотрудничества для повышения безопасности в регионе путем обмена информацией о военно-морской обстановке в акватории Черного моря, а также повышение возможностей по противовоздушной обороне в рамках совместного участия в Программе НАТО (Air Situational Data Exchange) с Вооруженными силами Турецкой Республики», – цитирует его пресс-служба Минобороны Украины.

Загороднюк добавил, что на ближайшее время запланирован визит в Турцию делегации Минобороны Украины и представителей украинской оборонной промышленности, а в марте украинская сторона примет у себя министра национальной обороны Турции

«Обсудим первые шаги на пути практической реализации положений настоящего соглашения», – пояснил чиновник.