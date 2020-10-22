22.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Война, Политика, Россия, Турция
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Турция прорвалась на Южный Кавказ. Для РФ наступает «момент истины»


Турецко-азербайджанский альянс кардинально меняет соотношение сил на Южном Кавказе.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, отвечая на вопрос о попытке Турции прорваться на Южный Кавказ, как издание охарактеризовало активную поддержку Азербайджана в войне за Карабах.

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«Я думаю, что в каком-то смысле прорыв уже состоялся: теперь «изгнать» Турцию из региона будет очень трудно. Турецко-азербайджанские отношения превратились в существенный фактор региональной политики, кардинально изменивший соотношение сил на Южном Кавказе. Но какова будет конкретная роль Турции в регионе, пока сказать сложно», – отметил Кортунов.

Он считает нелогичными предложения включить Турцию в число официальных посредников по разрешению конфликта, поскольку Анкара не является нейтральной.

«В любом случае, как мне кажется, для Кремля очень трудно смириться с ситуацией, при которой Турция становится в регионе таким же серьезным внешним игроком, как Россия. Еще труднее согласиться на то, что Анкара прямо или косвенно содействует «импорту» на Кавказ исламских террористов из Сирии», – сказал политолог.

С другой сторон, полагает эксперт, не вариант для Москвы окончательно разругаться с Турцией, учитывая множество совпадающих интересов двух стран, включая Сирию.


«По всей видимости, кризис на Кавказе – далеко не последнее испытание для Москвы. Мировая политика вступает в период растущей нестабильности, хронической волатильности, множественных кризисов и конфликтов. Надо признать, что Россия давно готовилась к такой ситуации, исходя из пессимистических прогнозов динамики международной системы. Сейчас наступает «момент истины», когда качество этой подготовки пройдет жесткую всестороннюю проверку», – резюмировал Кортунов.

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