Турция расплачивается за антироссийские заявления Эрдогана

19.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Эксперты полагают, что решение закрыть Турцию для российских туристов принималось в Москве с учетом политических факторов, хотя официально было объявлено про обеспокоенность эпидемиологической обстановкой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Так, аналитик компании «Финам» Наталия Пырьева обратила внимание, что на данный момент Турция открыта для туристов ряда стран, среди которых, в частности, государства СНГ.

«Безусловно, власти России обеспокоены эпидемиологической обстановкой внутри страны и предпринимают меры, которые будут препятствовать распространению коронавирусной инфекции во избежание новой волны заболеваний. Тем не менее есть основания полагать, что в вопросе с Турцией окончательное решение было принято на фоне политического фактора», – считает Пырьева.

Похожего мнения придерживается и старший аналитик центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Согласно официальной версии, эпидемиологический фактор при принятии решений по Турции для туристов в России был основным. Как дело обстоит в реальности, можно только догадываться, но с большой долей вероятности тут есть и политический аспект, и финансовый. Очень удобно закрыть доступ к турецким курортам и перенаправить поток желающих отдохнуть в собственные отели и здравницы. Получается, что сработал целый пул факторов», – говорит Бодрова.

Отмечается, что если российский запрет затянется, Турция рискует недосчитаться около 4 миллиардов долларов.

Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган во время визита в Киев поставил под сомнение территориальную целостность Российской Федерации.