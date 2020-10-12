Турция срывает посреднические усилия РФ по Карабаху – генерал

12.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Установлению перемирия в Нагорном Карабахе мешает Турция, которая подстрекает Баку к войне против армян.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии ТАСС высказал главный советник премьер-министра Армении, бывший министр обороны республики, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян.

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«В Арцахе в настоящее время идут ожесточенные бои, несмотря на то, что при посредничестве РФ в Москве было принято соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях. Это означает, что Анкара всячески давит на азербайджанские власти, а те в свою очередь срывают посредническую миссию РФ с целью повысить роль Турции в урегулировании конфликта», – сказал Арутюнян.

Напомним, что на днях было объявлено о перемирии в Нагорном Карабахе, где выспыхнули ожесточенные бои между армянами и азербайджанцами за контроль на регионом. Но уже этой ночью азербайджанские войска нанесли удары по карабахской столице.