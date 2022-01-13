«Турецкие сети не тронули»: СМИ обратили внимание на избирательность казахстанских погромщиков

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Погромами в ходе массовых беспорядков в Казахстане явно кто-то управлял.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит посетивший Алма-Ату специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

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«Скажу так – я ожидал увидеть в Алма-Ате более апокалиптическую картину. Репортажи отсюда в первые дни января рисовали батальное полотно, на котором от города не оставили камня на камне. На деле разграбление коснулось лишь небольшой части города по ходу движения погромщиков. Но для Казахстана и это беспрецедентно!», – отмечается в репортаже.

При этом, указывает автор, «мародерство было подозрительно избирательным».

«Посреди разбитых витрин стоит целехонький супермаркет турецкой сети. А остановилась лавина мародеров и вовсе перед развязкой, за которой начинаются офисы всех крупнейших банков Казахстана в модных зданиях из стекла и бетона. Мародерами явно кто-то управлял и к элитным объектам, на которых они могли выместить всю свою классовую ненависть, не подпустил», – обращает внимание Коц.