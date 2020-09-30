30.09.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Нагорный Карабах, Политика, Сербия
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Турецкий портал выдал актера за «сербского наемника» в Карабахе


Турецкий ресурс derindusunce.org в своем твиттере опубликовал фотографию якобы сербского наемника в Карабахе, на деле оказавшейся кадром со съемок военной драмы с участием популярного актера Милоша Биковича.

Лживый твит спровоцировал сербский интернет на создание аналогичных юмористических твитов.

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«Сербский наемник Алекса Джурич замечен в Армении. Вагнер где-то недалеко», – так подписал фото Биковича твиттер derindusunce.org.

На деле турки разместили фото любимого как сербским, так российским зрителем актера со съемок военной драмы, посвященной подвигу югославских бойцов, оборонявших пограничный пункт «Кошаре» от вторжения косовских и албанских боевиков, поддержанных артиллерией, авиацией и спецподразделениями НАТО.

После того, как сербские пользователи уличили турок в откровенной лжи, те удалили твит, но по сербским сетям начали гулять фотожабы с фото известных актеров и поп-звезд в униформе во время съемок в военных фильмах, на отдыхе или просто в одежде в стиле «милитари» с аналогичными подписями, например «Сербский наемник Елена Карлеуша (певица, звезда турбо-фолка – ред.) замечена в Армении. Вагнер где-то недалеко».


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