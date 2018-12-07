Турецкий поток хотят превратить в Европейский

07.12.2018, Москва, Олег Кравцов

В рамках европейской политики распределения энергетических источников ЕС необходимо сотрудничество с Россией.

Об этом в интервью ТАСС и “Российской газете” рассказал премьер-министр Греции Алексис Ципрас, отметивший, что сектор энергетического сотрудничества занимает важное место в греческо-российских отношениях.

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“Известно, что, с тех пор как я встал во главе правительства, позиция Греции – это позиция многомерной энергетической политики. Поэтому мы поддерживаем вместе с другими европейскими странами уверенность в том, что в рамках многомерной энергетической политики распределения источников и потоков мы должны перейти к сотрудничеству с Российской Федерацией и по трубопроводу, и по транспортировке российского природного газа в Европу через “Турецкий поток”. Этот поток должен стать и “European Stream”, а не только “Turkish Stream”, – полагает Ципрас.

Он уточнил, что по этому вопросу Греция находится в процедуре диалога в Европейском Союзе и надеется на положительные результаты в будущем.

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