«Турки гуляют на грани слабоумия, а сирийцы не хотят рыть окопы» – военкор

28.02.2020, [Переслано от Dima Kot]Москва, Максим Карпенко

Сирийская армия ведет ожесточенные бои с турецкими подразделениями в районе города Серакиб, который находится в провинции Идлиб, где в последние сутки критически обострилась обстановка.

Об этом в своем блоге сообщает военный журналист Евгений Поддубный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжаются ожесточенные бои в районе Серакиба. Турция использует средства РЭБ для подавления БРЛА в зоне, активно применяет РСЗО и артиллерию. Использует 155 мм высокоточные арт. системы. Бойцы САА несут потери в живой силе и технике. На линии фронта действуют группы ССО Турции. Под огнем все тактические соединения 5 ДШК, 76 бригада, другие подразделения. 25 бригада Сухеля продолжает с боями идти с юга на север. Несмотря на все усилия турецкого генштаба, советников и боевиков ХТШ, перелом обеспечен не был. Главная беда САА катастрофическое нежелание рыть окопы и блиндажи», – пишет Поддубный.

Военкор также отметил неумение турецких солдат воевать, но при этом их обстрелы часто приводят к успеху из-за лени сирийских военных.

«Турецкие спецы не семи пядей во лбу, действуют по учебникам. Порой крайне топорно и откровенно непрофессионально. Реагируют медленно, даже медленней, нежели ВСУ например. Короче, такая себе давно не воевавшая красиво упакованная армейка. Сирийские парни героически терпят артиллерийские налеты, умирают, злятся, но бл…ь, все смотрят на лопату, как на предмет проклятый и даже опасный. Единственное на что у них хватает сил – насыпать вал вокруг позиции. Который, как известно, от арты не спасает.

Стоят и гибнут, гибнут и стоят. Жалко очень парней. И тут даже командиры не при чем. Просто такая особенность. А турки те еще олени, гуляют по Идлибу мелкими группами по 50 машин в колоне. Очень самоуверенно гуляют, на грани слабоумия. Без отваги».

Тем временем, Россия усиливает свою группировку двумя новейшими фрегатами Черноморского флота – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Макаров», на вооружении которых находятся высокоточные ракетные комплексы «Калибр-НК» успешно прошли турецкие проливы Босфор и Дарданеллы и направляются к месту дислокации», – отмечает военкор.