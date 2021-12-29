Турки превратили в мечеть еще один древний православный храм святой Софии

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Церковь святой Софии ромейского (византийского) периода в турецком Эдирне вслед за собором святой Софии в Стамбуле была переделана в мечеть.

Об этом сообщил на своей странице в твиттере начальник Управления при президенте Турции по делам религии Али Эбраш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мечеть Эдирне Энез Айя-София-и-Шариф воссоединилась со своей общиной через 56 лет, Альхамдулиллах, – написал Эдраш в своем твиттере по случаю переделки церкви в мечеть. – Да не пропустит Всевышний Аллах наши молитвы с наших минаретов. Я хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в реконструкцию мечети».

Выступая на церемонии открытия «мечети» чиновник напомнил, что исламская цивилизация ориентирована на мечети.

«Несколько месяцев назад мы посетили балканские страны. Там, где наши глаза видят минарет, сердце начинает биться. Где бы мы ни видели минарет – мы счастливы. Мы вновь открываем мечеть Святой Софии в Эдирне для поклонения», – сказал Эрдаш.

Церковь Святой Софии Айнойской – ромейский (византийский) храм XII века, превращенный султаном Мехмедом II Завоевателем в мечеть в 1456 году. Во время землетрясения 1965 года церковь была разрушена. После шестилетней реставрации 24 декабря церковь снова стала мечетью.