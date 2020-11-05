05.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Крым, НАТО, Россия, Турция, Украина
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Турки вслед за англичанами начнут «натаскивать» украинскую группировку у границ с Крымом


В Киевской области представители делегации Вооруженных Сил Турции посетили бригаду тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных Сил ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе визита турецкие офицеры ознакомились с историей, современным состоянием и задачами, которые выполняет авиационная бригада.

«В ходе статического показа, участники мероприятия осмотрели самолеты Миг-29, Су-27, Л-39 и авиационное вооружение.

В завершение визита командующий Военно-воздушных Сил Вооруженных Сил Турецкой Республики Хасан Кючюкакюз встретился и пообщался с пилотами бригады, пожелал успехов в деле защиты страны», – говорится в сообщении.


В ведомстве также подчеркнули, что турецкие офицеры в ходе мероприятия обсудили с командованием украинской армии вопросы дальнейшего «сотрудничества».

«Командующий Военно-воздушных Сил Вооруженных Сил Турецкой Республики генерал армии Хасан Кючюкакюз и представитель украинской стороны ВРИО командующего воздушного командования «Юг» генерал-лейтенант Василий Черненко, обсудили вопросы подготовки военных летчиков и перспективных направлений по углублению двустороннего военного сотрудничества», – добавили в пресс-службе.

Напомним, накануне британские кураторы начали обучение украинских Воздушных сил, а также инспектировали аэродромы в прилегающих к Крыму областях на юге страны, откуда, согласно украинской пропаганде, возможно наступление РФ из-за водной блокады полуострова.

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