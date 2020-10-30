Англичане всерьёз взялись раздражать Москву на юге Украины

30.10.2020, Николаев, Игорь Шаповалов

Британские кураторы начали обучение украинских Воздушных сил, а также инспектировали аэродромы в прилегающих к Крыму областях на юге страны, откуда, согласно украинской пропаганде, возможно наступление РФ из-за водной блокады полуострова.

Информацию о прошедших мероприятиях опубликовали в Министерстве обороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас планируют, что за подготовку и организацию проведения третьего обучения «Warrior Watcher – 2021» будут отвечать Воздушные Силы ВСУ.

Оно будет проводиться на базе одного из аэродромов ВС ВСУ, где мы сможем отработать учебные вопросы под руководством британских менторов (кураторов – ред.), а также применить сценарии, которые будут отвечать нашей местности и вызовам безопасности», – цитирует пресс-служба подполковника Воздушных сил ВСУ Сергея Максименко.

Кроме того, в ведомстве отчитались о завершившихся в Николаеве двухнедельных учениях с участием представителей ВМС и Воздушных сил ВСУ, а также ВС Британии.

Так, в ходе мероприятий участники ознакомились с теоретическими основами планирования и оценки рисков защиты аэродромов и критических объектов инфраструктуры по стандартам НАТО. Также после завершения теоретического курса были отработаны практически на картах планы охраны и обороны аэродромов по трем кардинально разным сценариям.

Во время церемонии окончания учений командующий подготовки командования ВМС ВСУ капитан 1 ранга Сергей Пасечник поблагодарил иностранцев за «бесценный опыт».

«Выражаю уверенность в том, что выполняя свои обязанности после возвращения к своим частям, вы в полной мере используете те знания и навыки, которые были добыты во время этих международных учений.

Хотелось поблагодарить британскую сторону за опыт, которым они поделились с нашими военными, а также за поддержку в других совместных проектах», – сказал Пасечник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в конце августа авиация США имитировала нанесение ядерного удара по Крыму. Кроме того, сопровождаемые британскими самолётами-шпионами американские стратегические бомбардировщики B-52 за последнее время совершили уже несколько полётов над Украиной в непосредственной близости к границам РФ.