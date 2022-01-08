Тусовка либералов Каспарова-Ходорковского кишит провокаторами и агентами – Илларионов

Находиться на проходящем в Литве форуме «Свободной России», объединяющем беглых российских либералов, – как минимум небезопасно.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил эмигрировавший в США экс-советник президента России Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я один из создателей «Форума свободной России» и участвовал во всех предшествующих форумах, но, к большому сожалению, в такого рода организациях часто оказываются заброшенные агенты, провокаторы и доносчики. В частности, обнаружились такие провокаторы и доносчики в «Форуме свободной России» и активно стали действовать, и когда они были изобличены, я сделал предложение своим коллегам по руководству форума, чтобы эти доносчики были оттуда извлечены и более туда не попадали. Однако другой организатор этого форума, а именно господин Каспаров, настоял на том, чтобы провокаторы и доносчики остались в составе форума. Более того, им было предоставлено место на панелях самого форума и, более того, сам господин Каспаров присоединился к этим провокаторам и доносчикам, и поддерживал их своими комментариями в ходе работы форума, не этого, а предыдущего, предшествующего», – рассказал Илларионов.

Он поставил ультиматум:

«До тех пор, пока такого рода лица находятся в составе форума, работать в нём нельзя, прежде всего, по санитарно-гигиеническим соображениям, а, во-вторых, по вопросам безопасности. Или наоборот», – добавил экс-советник.

Ведущая обратила внимание на то, что в ходе последнего форума ещё один его организатор беглый российский олигарх Михаил Ходорковский не изменил себе и продолжал, по крайней мере, избегать темы принадлежности Крыма.

«Ходорковский там (на последнем форуме – ред.) интересную штуку сказал, что Россия может быть или единой в нынешних границах, или демократической – третьего не дано», – напомнила журналистка.

«В том разговоре, в котором принял участие господин Ходорковский, его высказывания произвели особое впечатление на любого человека, кто это слышал и слушал. Причём, независимо от того, это в Украине, в России, в любой другой стране. Мне кажется, что Михаил Борисович так ничего не понял, так ничему не научился», – ответил Илларионов.

Он развил свою мысль и продолжил клеймить Ходорковского.

«Есть некоторые правила, принципы свободного общества, они действуют независимо от того, где ты родился, где ты живёшь. Они действуют или не действуют. Крым и Севастополь является украинской территорией, в соответствии со всеми нормами международного права. …С одной стороны, обсуждать этот вопрос нелепо, потому что всё совершенно очевидно, но, с другой стороны, ответ на этот вопрос показывает не знакомство с нормами международного права, а представление о мировоззрении того или иного человека. Мы получили это представление не только в 2014 или 2015 году, а в 2021 году, когда уже не осталось последней старушки, которая бы не знала этих фактов. Это свидетельство соответствующего мировоззрения, которое, как мы убедились, за прошедшие 8 лет с начала агрессии не изменилось. Что ж, мы и раньше подозревали, но сейчас получили соответствующее подтверждение», – возмущался либерал.

Напомним, ранее Ходорковский заявлял, что возвращение Крыма Украине не является первостепенной задачей после захвата власти либералами в России.