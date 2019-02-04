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04.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Происшествия, Скандал, Украина
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Туземцев не жалко: Американцы возят по Киеву ядерное топливо

На Украине американская фирма Westinghouse перевозит отработанное ядерное топливо в контейнерах на открытых платформах прямо по Киеву. Об этом в своем блоге пишет журналист Максим Равреба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отмечает, что такой способ транспортировки неудивителен, поскольку компания Westinghouse, которая поставляет Украине часть ядерного топлива, – банкрот.

«Пишут, что вот так выглядит перевозка ядерного топлива Westinghouse на Большой окружной в Киеве. Средь бела дня. Главное, чтобы не встретился танк. Но суть не в этом.

Подобные меры безопасности с ТВЭЛами Westinghouse на Украине дело понятное. С одной стороны, всеобщий пофигизм. Westinghouse тоже пофиг. Дело в том, что Westinghouse – банкрот. Его потому и подсунули Порошенко, что у компании долгов почти на 10 ярдов. И полное отсутствие заказов.

Кроме украинского. В общем, западные партнеры подсунули», – пишет Равреба.

Ранее эксперт рынка энергетики Юрий Корольчук сообщил, что американское топливо для АЭС, о закупке которого заявляет Украина в рамках программы «снижения зависимости от России», оказалось дороже, чем российский аналог.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», при попытках загрузить американское топливо в украинские АЭС возникали аварийные ситуации.

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