ТВ показало, как «пилят» помощь России на восстановление Севастополя после Украины

28.08.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Россия выделяет внушительные средства на восстановление и благоустройство Севастополя после пребывания под властью Украины, однако местные чиновники зачастую бездарно тратят деньги – то ли из-за профессиональной непригодности, то ли из-за стремления «освоить» бюджеты с личной выгодой.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады, местный политик Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В качестве примера Колесниченко привел реконструкцию парков и скверов Севастополя, на которые были потрачены миллионы бюджетных рублей. Большинство этих средств пошло на статьи, сулящие выгодные контракты, – укладку плитки, замену скамеек и т.п., а вот о содержании зеленых насаждений проектировщики и чиновники «позабыли».

«Мы идем в замечательный Парк Победы, на который потратили два миллиарда рублей. Как он радует наши глаза изумрудными газонами! Как, нет? Странное дело. А куда же пошли деньги? Ведь это главный парк нашего города, нашего федерального центра! Почему нет зеленых газонов, почему там чертополох и сорняки? Почему там полоса препятствий? Для кого был сделан этот парк?» – возмутился Колесниченко.

Политик также подчеркнул, что аналогичная ситуация и в других парках города: «Почему в парке, на который тратятся 30-40-50-100-200 миллионов рублей, не потратить дополнительный миллион, чтобы сделать это капельное орошение, которое будет, во-первых, экономить воду, а во-вторых, гарантированно обеспечит полив? Чья это задача, чья это обязанность, где наши политические партии, где наши общественные организации? Или у нас только «Ура-Ура» и «Да здравствует»? Либо мы федеральная столица государственного значения, либо мы периферия – давайте как-то определяться».

Напомним, история с реконструкцией Парка Победы в Севастополе превратилась в целую эпопею – подрядчик несколько раз менялся, против одного из них было возбуждено уголовное дело, а местные власти получили нагоняй от депутатов Госдумы.