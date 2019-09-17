«Твари пожирают друг друга». Почему пылают особняки банкирши Порошенко?

17.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В селе Гореничи под Киевом неизвестные под покровом ночи сожгли особняк бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости



«Во время просмотра записей с камер видеонаблюдения обнаружено, что около 03: 00 часов неизвестный, который сейчас подозревается в совершении поджога, перелезал через забор домовладения. С мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной 6 работников. На момент возникновения пожара на месте находился лишь один охранник.

Полиция выясняет все обстоятельства возгорания. Принимаются меры по поиску и установлению лица, совершившего уничтожение имущества. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Сама Валерия Гонтарева в интервью новостному агентству «Интерфакс Украина» рассказала, что в её дом бросили бутылку с зажигательной смесью.

«Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!», – возмутилась она.

Сосед пострадавшей Денис Иванеско в интервью телеканала «112 Украина» рассказал, что дом Валерии Гонтаревой был очень дорогим.

«Я был до того, как Гонтарева его купила. До неё здесь был очень хороший бассейн. Дорогая территория, её дорого обслуживать, здесь склон и сад в японском стиле. То есть одно обслуживание очень дорого выходило.

А дом был сделан по очень высокому стандарту. Здесь не было батарей, он был с отоплением воздуха. На четыре спальни, высокие окна, очень симпатичный, газончик в японском стиле с поливом. Дому где-то 12 лет, таких стильных здесь очень немного», – рассказал он, подчеркнув, что несколько лет назад дом стоил более миллиона», – рассказал журналист.

Ситуацию на своём Telegram-канале прокомментировал волонтер так называемой «АТО» Роман Доник, заявивший, что такого беспредела на Украине якобы не происходило даже в 2014 году.

«Дать отмашку жечь дома в Украине может дать только тот, кто уверен, что его дом не подожгут. Потому что его дом, к примеру, в Израиле. Или в России. Если кто не в курсе, то даже в 2014 году не жгли дома сепарам и русскомировцам. Потому что дом – это дом. Там может быть семья и дети, которые не при делах. А еще потому что сегодня ты поджег чей-то дом, завтра подожгут твой. Это понимают все, чьи дома в Украине», – написал Доник, поддерживавший на выборах Петра Порошенко.

Также сотрудничающий с Порошенко политтехнолог Виктор Уколов в эфире телеканала «Прямой» подчеркнул, что следующим может быть покушение на жизнь Валерии Гонтаревой, и виновата в этом нынешняя украинская власть.

«Инцидент с ДТП, когда Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль, инцидент с поджогом автомобиля семьи Гонтаревой, и сегодняшний поджог дома необходимо связывать, потому что это какая-то спланированная кампания криминального давления на неё.

И то, что власть не отреагировала на инцидент, когда сожгли машину невестки Валерии Гонтаревой, это и подтолкнуло их к тому, что безнаказанность существует, и они подожгли её дом. Что будет следующим, покушение на жизнь Гонтаревой? Мы возвращаемся в девяностые годы», – возмутился Уколов.

В свою очередь, украинский политолог Александр Палий в эфире телеканала «Прямой» заявил, что подобное давление выгодно только мстительным украинским олигархам, с которыми якобы боролась Валерия Гонтарева.

«Группа олигархов была недовольна её политикой по очистке финансовой системы Украины, когда она избавлялась от олигархических банков, в том числе и история с «Приватбанком», его национализация. Эти олигархи очень мощного уровня, потому всё выглядит достаточно прозрачно», – заверил эксперт.

Также на своём Telegram-канале ситуацию прокомментировал украинский политолог Юрий Романенко

«Сожгли дом Гонтаревой. За 5 лет зачистки финансовой системы под Порошенко не сожгли, а врагов было хоть отбавляй, а тут проснулись враги. И проснулись как раз в тот момент, когда Гонтаревой срочно нужно получить политическое убежище в Британии. Вот такие бывают совпадения», – написал Романенко.

Однако, по мнению экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, смерть Валерии Гонтаревой выгодна, в первую очередь, Петру Порошенко, так как она является свидетелем множества преступлений бывшего украинского президента и его команды. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Банкирша сейчас проживает в Лондоне. В Украине против нее расследуется ряд уголовных дел, в которых фигурирует шоколадный Петя.

Напомню, что именно Гонтарева обваливала гривну вместе с Петей, выводила бюджетные деньги в офшоры через свою компанию «ICU». Похоже пришло время отвечать госпоже Валерии за все наворованное.

Рано или поздно вместо комфортного Лондона Гонтарева будет сидеть на скамье подсудимых. А покамест мы наблюдаем как твари пожирают друг друга, уничтожая при этом имущество, которое купили за наворованные деньги у народа. Есть мудрая пословица: «Как пришло, так и ушло».

Не удивлюсь если в скором будущем свидетели будут просто ликвидированы, а ведь Гонтарева является свидетелем и участником этих страшных коррупционных схем и преступлений», – написал Журавко.