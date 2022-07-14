«Твари, воплощенные в украинский садомазохизм»: Фарион о Поляковой и Ефросининой

14.07.2022  17:17 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Мова, Русофобия, Украина
Новости Украины

Со стороны украинской певицы Оли Поляковой и телеведущей Маши Ефросининой, которые поддержали ВСУ, было большой ошибкой заявление об отказе переходить на «мову» в своих видеоблогах.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила бывший депутат Верховной рады, националистка и оголтелая русофобка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Со стороны украинской певицы Оли Поляковой и телеведущей Маши Ефросининой, которые поддержали ВСУ, было...

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«Эти две дуры и умственно отсталые, и политически предубеждённые. Если это происходит во время войны, то их вылечит только обструкция здоровой части общества. У нас этой части не так много, но она есть. …

На этих двух дур должна быть атака одним обществом – полная обструкция и абсолютное пренебрежение. Это нельзя анализировать ни в политическом, ни в филологическом контексте, это можно только анализировать лишь в контексте социальной психиатрии.

Чем меньше будет слушать это недоразумение женского рода, тем быстрее мы выйдем из этой западни», – считает националистка.

«Русский язык – это основная составляющая военной доктрины Путина». Если вы не хотите слушать Фарион, поскольку она вас бесит, или ещё у вас что-то не то с головой, это сказал один из выдающихся судей Конституционного суда Игорь Слиденко. Значит эти две бабы стреляют в нас московскими «Градами» и «Буками».

Кроме того, они не подают обществу никаких смыслов. Суть не в них, а в украинском обществе, которое пускает их в свой дом, пуская врага. Поэтому у нас широкомасштабная война, что мы до сих пор толерируем такое садомазохистское создание, воплощённое в тех двух существах», – ругалась Фарион.

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