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В высшей степени цинично звучат речи о «свободе» и «ценностях» из уст президента Украины Владимира Зеленского, напрямую виновного в репрессиях, гражданской войне, разрушении украинских городов и гибели полумиллиона украинцев.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политолога возмутила колонка Зеленского в «The Times», где украинский президент объясняет важность договора, подписанного в пятницу между Великобританией и Украиной: «с британской помощью мы можем гарантировать, что свобода победит агрессию».

«Слышишь, Зеленский, какая свобода? Свобода, что никто выехать не может? Свобода, что уже 18-20 мужчин погибло при пересечении границы, утонуло уже в этих речках? Сколько уже поймали людей, десятки тысяч? Ты что очумел, Зеленский? Ты что делаешь? Какая свобода? Это диктатурой называется, и ты за это будешь отвечать! Ничего себе – свобода! В Харькове убили (ясно, что он умер не просто так, он достаточно молодой) гражданина США, блогера. Этого Дубинского избивают, поломали рёбра – «свобода». Коломойского без суда и следствия закрыли. Жеваго бежал. Вы что делаете? Шуфрича посадили – тоже «свобода». Пересадили митрополитов, священников – под видом того, что они Павла, этого настоятеля Лавры, посадили, что неизвестно, он уже между небом и землёй. Раскололи всех везде, где только можно, гражданскую войну внутри развязал – говорит, свобода!», – возмущался Соскин.

Также его взбесило слово «ценности» из уст Зеленского.

«Это не просто декларация, это реальность» – какая реальность, Зеленский? «Мы союзники, которые работают вместе, чтобы защитить европейскую безопасность, защитить наши ценности» – какие ценности мы защищаем? Если идёт убийство украинских мужчин, 500 тысяч перебили. Всё разрушено, какие ты ценности защищаешь, Зеленский? Смерть, убийство, разрушение украинских городов, уничтожение частной собственности у людей? То, что 10 тысяч гектар будут продавать непонятно кому? Какие ценности, Зеленский, ты о чём?», – свирепствовал политолог.