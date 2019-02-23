«Ты за москалей или за нас?» – дочки вице-премьера Крыма напрасно рассчитывали усидеть на двух стульях

23.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Эфир меджлисовского телеканала ATR с участием дочерей вице-премьер-министра Крыма Ларисы Опанасюк, Марии и Анны, стал наглядным примером невозможности с точки зрения захвативших власть нацистов совмещать лояльность Украине, однако при этом не разделять бандеровскую идеологию и принимать реальность российского статуса Крымского полуострова.

Об этом в студии канала «Россия 1» заявил политолог Араик Степанян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, бравший интервью у бывших крымчанок пропагандист Евромайдана Роман Скрыпин не является журналистом, а его работу нельзя назвать интервью.

«Это называется мафиозный метод общения. В чем заключается эта мафиозная методика? Когда вы совершили преступление, например, убили кого-то, вы должны дать членам своей мафии, чтобы они взяли этот пистолет и сделали контрольный выстрел, якобы, – «мы с вами».

То есть они сейчас требуют: «А ну скажи! Ты за москалей или за нас?». Вот это чистый мафиозный способ ведения интервью.

Это даже нельзя назвать интервью. Этот человек должен просто спрашивать их мнение и ничего не высказывать, ведь он просто интервьюер, а он начинает: «Вы за какое там 9 Мая? Вы за 22 июня или 1 сентября?» – сказал Степанян.