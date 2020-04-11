«Ты – животное!» – Гончаренко и Добкин сцепились в прямом эфире

11.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бывший и действующий депутаты Верховной рады переругались в прямом эфире из-за вопроса финансовой помощи украинцам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Перепалка произошла на телеканале «Украина 24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий рассказал, что «Европейская солидарность» обратилась в министерство образования с требованием привлечь своих политиков к телевизионным урокам для детей на время карантина.

«Историю, например, могут преподавать Вятрович и Парубий, а Порошенко, Климпуш-Цинцадзе и Ионова могут вести урок английского, Алексей Гончаренко – французского, Ирина Геращенко – украинского языка и литературы», – уточнил ведущий.

«Думаю, Геращенко это писала нетрезвая, – прокомментировал экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин. – А если серьёзно, то как можно поручать вести уроки истории Вятровичу, мнение которого оспаривают историки из его же окружения? Про Парубия я вообще не говорю – он вообще преподавать не может».

«Наверное, над нами так господь посмеялся, что самая смешная Рада была с самым смешным спикером, который разговаривать не умел. Я как депутат ВР, я его не понимал, он слова глотает. Это, может, изъян, над ним нельзя смеяться, но если у человека есть изъян, как его можно предлагать вести уроки для детей? Чтобы потом наши все дети так разговаривали?» – добавил бывший парламентарий.

Кандидатура Порошенко также не пришлась по душе Добкину.

«Он мне неприятный, он будет учить моих детей, он неприятен 73 процентам людей в стране. Если люди разочаровались в Зеленском, не значит, что они полюбили Порошенко. Человек для многих людей является мародёром, вором, убийцей, человек без принципов, жадный.

На вашем же канале слышал о том, сколько людей инвестировали на борьбу с коронавирусом на бесплатной основе свои средства. Я фамилии Порошенко там не услышал…Не хочу, чтобы человек патологически жадный, вороватый, неопрятный, безобразный учил детей даже английскому языку», – заявил экс-депутат

Прямо в это время к разговору по видеосвязи из Одессы подключился скандальный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Мне бы хотелось отреагировать на слова Михаила Марковича, но у меня тут ребёнок прибежал. Михаила Марковича нужно лечить и изолировать, а реагировать на его слова абсолютно бессмысленно. Если рассказывать, кто как помог, то каждый помогает, как может. Я на свой избирательный округ периодически всё что могу привожу, и периодически привожу в том числе от фонда Порошенко. И это происходит по всей стране, но кичиться этим неправильно», – заявил Гончаренко.

«Я в отношении данного персонажа ничего говорить не буду, потому что меня обвинят в гомофобии, – парировал оппонент. – Пусть живёт и учит французскому тех, кто доверит ему. Главное, чтобы не учил, как его научили, хулиган. Что касается реакции по поводу не афишировать: Порошенко со своей всей плешивой командой собирали ящики в каком-то помещении, и этот сюжет раз триста показывали по своему «Прямому» каналу. Потом это было сказано лично Порошенко, сколько он всего собрал и сделал, на согласительном совете Верховной рады».

«Даже показав такой масштаб помощи, они не оказались среди тех, кого перечисляли в самом конце списка людей, которые помогали бороться с коронавирусом в Украине или других странах, тем более что Порошенко как-бы есть из чего выделять, он давно входит во все списки Forbes, является давно долларовым миллиардером. Реагировать на этого субъекта не хочу, неприятно», – добавил Добкин.

«Реагировать так же – нет, пусть тряхнёт своей шикарной шевелюрой, он там рассказывает про плешивую команду, и пойдёт проспится или хотя бы огурцом закусит, может тогда его чуть попустит», – обиделся Гончаренко.

«Вы включили это существо, если у нас дискуссия о том, у кого какая шевелюра…» – начал экс-депутат.

«Так это же ты начал, ты самое настоящее животное, только что рассказывал про плешивую команду, а теперь там что-то рассказываешь сидишь!» – кричал Гончаренко.

«Хоть и пол-одиннадцатого на часах, давайте оставаться всё-таки в эфирной лексике и всё-таки помнить о том, что мы должны показывать пример обществу в том числе», – попытался успокоить гостей телеведущий.

«Как же вы показываете пример, выводя на экран это существо? Он же так орёт, слюни аж сюда летят» – возмутился Добкин.

Ранее Гончаренко так же устроил скандал в прямом эфире, после того, как его назвали «псом».