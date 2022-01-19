Тягнибок благодарит Британию за металлолом и «защиту от московитов»

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Новости Украины

На Украину направляется очередной, седьмой транспортник военно-воздушных сил Великобритании с оружием для Киева, в то время как Германия предала украинцев.

Об этом в своём блоге сообщил экс-депутат Верховной рады, лидер праворадикальной русофобской партии «Свобода» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Она доставляет нам оружие, которое сейчас крайне необходимо для защиты от московитов. Интересно, что британские самолеты обходят воздушное пространство Германии, которая блокирует поставки нам оружия из НАТО», – отметил Тягнибок.

По его словам, на международной арене Великобритания – главный союзник Украины.

«Самолёт её величества королевы Великобритании доставит на Украине такое необходимое нам вооружение против московской агрессии. Борты британских ВВС уже доставили на Украину 150 сверхсовременных РПГ, которые мы используем против путинского оккупанта. Мы вернём территории и обязательно победим и достигнем мира на украинских условиях. Слава Украине», – сказал националист в опубликованном видео.

Комментируя информацию, глава всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта сказал, что наряду с США, Британия – один из основных соучастников нагнетания конфликта между Украиной и Россией.

«Где логика Запада в этом? С одной стороны, мы говорим о каких-то глобальных попытках создать некое равновесие, в том числе на уровне дипломатии, выровнять восприятие друг друга, и в тот же момент абсолютно закулисно Великобритания поставляет вооружение в Украину», – заявил Шабовта «ПолитНавигатору».

«Я это напрямую связываю со стремлением президента Украины поддерживать эту истерию, тем более что узнаем, что не так давно он лично общался с Борисом Джонсоном. Кроме того, Украина в последнее время достаточно активно наращивает военное сотрудничество с Великобританией. Великобритания поставляет нам разного рода военный металлолом. Вероятно, сейчас мы наблюдаем одно из проявлений такого сотрудничества», – добавил эксперт по безопасности.