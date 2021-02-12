Тягнибоковцы намерены всех украинцев превратить в бандеровцев

12.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Поскольку одного из главарей ОУН Степана Бандеру «ненавидит Россия», то бандеровская идеология должна стать господствующей на Украине.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил глава Львовской организации националистической партии «Свобода» Любомир Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему они так боятся Бандеру? Знаете, когда-то нас, львовян, называли бандеровцами. Они думали, что нас это обижает, а мы на самом деле гордились всем этим. Я мечтаю о том, чтобы всю Украину и всех украинцев наши враги называли бандеровцами, и мы вели себя так, как бандеровцы. Тогда это будет хорошим признаком того, что мы движемся в правильном направлении, что мы движемся в направлении независимой Украины.

Потому что кто такой Бандера? Бандера – это человек, который боролся за независимую страну у себя дома и его за это очень сильно ненавидят наши враги. В первую очередь, его ненавидит исконный враг Украины – это Российская Федерация. Я убежден, что Украина победит, я убежден, что Бандера победит и я убежден, что Украине быть, и всех врагов, которые сейчас изображают из себя якобы украинских политиков, мы все-таки победим.

А самое главное – меня тешит ситуация, когда все больше и больше украинцев начинают понимать суть украинского национализма и суть бандеровской Украины», – заявил Мельничук.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева признал незаконным решение Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры в центре украинской столицы.