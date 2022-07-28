Тягнибоковцы: Подачки Запада – дрянь, но надо брать

Новости Украины

Брать у Запада деньги – это хорошо и правильно, однако американские рекомендации – обратная неприятная сторона материальной помощи от «партнёров».

Об этом в интервью киевскому разыскиваемому в РФ политологу Юрию Романенко заявил председатель Тернопольского облсовета, член запрещенного в РФ националистического ВО «Свобода» Михаил Головко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, когда Нацбанк поднимает учетную ставку – это удар серьезнее, чем «Калибр» российских ракет по нашей территории. Это просто убьет сейчас бизнес и экономику нашей страны. Нельзя этого делать, это – неправильный подход! Мы понимаем, что сегодня должны объединяться все, поддерживаем власть, президента нашего. Это – залог нашей победы, но мы должны об этом говорить, нужно подсказывать. Может, там какое-то недопонимание. Потому что нам такими темпами не хватит ресурса победить, поэтому постоянно быть с протянутой рукой, ждать помощи: «Запад даст или не даст?». В первую очередь, должны полагаться на свои силы. «Кто освободится сам, тот свободным будет. Кого освободят – в плен возьмут» – говорила Леся Украинка. Ее слова для нас очень актуальны», – рассуждал Головко.

Он призвал коллег мобилизоваться на войну «по собственным правилам».

«Сегодня мы должны, как никогда прежде, объединяться. У нас политическая деятельность заморожена. Наша партия «Свобода», которая, в большинстве, пошла воевать. Имеет несколько боевых батальонов, максимум – занимается волотерством. Партийную деятельность приостановили, переключились на войну. Мы должны были поставить на военные рельсы всю нашу работу, поэтому будем выдвигать предложения для власти, правительства. Максимальная мобилизация сегодня может спасти нас, потому что то, что мы рассчитываем на то, что нам дадут деньги – это ни о чем. Это рано или поздно закончится. Я понимаю, что нам нужны и оружие, и деньги, но некоторые рекомендации могут быть и не в пользу. Поэтому должны руководствоваться своими мерками, нам тут лучше видно, и мы понимаем, как нам нужно поступать», – вещал националист.