Тягнибоковец Мирошниченко призвал к диверсиям на территории РФ

23.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киевская власть и ВСУ должны перестать бояться и начать организовать проведение операций на территории РФ.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил экс-депутат, член ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина должна действовать на опережения и должна быть сильной, а сильная позиция – это борьба своими методами. Но, к сожалению, мы констатируем факт, что кроме запретов, мы не можем даже эффективно пресечь распространение контента «ВКонтакте». Поэтому это лицемерие и видимость борьбы.

Моя позиция значительно жёстче. Я всегда говорю, что Украина должна бороться с врагом, в том числе, на его территории. Разведывательно-диверсионная деятельность – это один из элементов борьбы с Российской Федерацией.

Но когда я предлагал такие вещи, мне говорили: «Мирошниченко предлагает, чтобы мы устраивали диверсионные операции на территории РФ». Да, мы должны создавать им там проблемы, чтобы они не тащились сюда», – призвал он.

Также Игорь Мирошниченко отметил, что украинская власть беззубая и не может защититься даже на территории Украины.

«Но, к сожалению, сегодня наша власть и наши спецслужбы, со всем уважением к отдельным людям, беззубы. Они не способны защитить Украину, к сожалению, даже на территории Украины. Про это свидетельствует возвращение «ВКонтакте», не говоря уже об осуществлении каких-то спецопераций и диверсионной деятельности», – добавил радикал.